Селена Гомес рассказала, что не может родить детей по состоянию здоровья

Селена Гомес впервые рассказала в интервью Vanity Fair, что не может вынашивать собственных детей.

«У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка. Это то, из‑за чего мне пришлось долго горевать», — отметила она.

По словам Гомес, она хочет однажды стать матерью и понимает, что ее путь к этому будет выглядеть совсем иначе. Актриса назвала благословением, что есть люди, готовые к суррогатному материнству или усыновлению.

«Это заставило меня быть по-настоящему благодарной. Я с нетерпением жду этого путешествия, но оно будет выглядеть немного по-другому. В конце концов, мне все равно. Он будет моим. Это будет мой ребенок», — добавила Гомес. Она также сказала, что хорошо относится к усыновлению, так как ее маму в детстве удочерили.