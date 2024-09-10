Звезда «Дивергента» Шейлин Вудли сыграет в байопике о Дженис Джоплин

Шейлин Вудли, известная по франшизе «Дивергент» и фильму «Виноваты звезды», исполнит роль в байопике о легендарной рок-певице Дженис Джоплин, который снимут на деньги Калифорнийской кинокомиссии, передает Variety.

Как отмечает издание, попытки запечатлеть жизнь американской рок-звезды на экране предпринимались на протяжении многих лет, однако ни разу не увенчались успехом. Вудли также выступит в роли продюсера картины, бюджет которой составит около 10 млн долларов.

«Калифорния так много значила для Дженис Джоплин. От крыльца ее дома в Сан-Франциско до деревянных стен студии Sunset Sound — этот штат стал сценой, на которой она исследовала не только мир музыки, но и мир своей яркой человечности», — написала актриса в заявлении.