Бейонсе отказалась от клипов, чтобы фанаты могли «сосредоточиться на голосе»

Бейонсе намеренно не выпускала никаких музыкальных клипов на песни из своих последних двух альбомов — «Renaissance» 2022 года и «Cowboy Carter» 2024 года. Об этом она рассказала в интервью GQ.

Поклонники призывали певицу выпустить видео, но она этого не сделала, потому что «иногда визуальный ряд может отвлекать от голоса и музыки». По мнению Бейонсе, музыке нужно «пространство, чтобы дышать самой по себе».

«Годы упорной работы над деталями и музыкой альбома — на все ушло более четырех лет! Музыки достаточно. Фанаты со всего мира сами стали визуальным рядом. Мы получили визуальный ряд во время тура», — сказала Бейонсе.

Бейонсе поехала в тур «Renaissance» в мае 2023 года, а завершила в октябре после 53 концертов. В декабре того же года вышел фильм, посвященный турне. Тур в поддержку альбома «Cowboy Carter» она пока не анонсировала.