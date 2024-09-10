Бейонсе отказалась от клипов, чтобы фанаты могли «сосредоточиться на голосе»

Бейонсе намеренно не выпускала никаких музыкальных клипов на песни из своих последних двух альбомов — «Renaissance» 2022 года и «Cowboy Carter» 2024 года. Об этом она рассказала в интервью GQ.
Поклонники призывали певицу выпустить видео, но она этого не сделала, потому что «иногда визуальный ряд может отвлекать от голоса и музыки». По мнению Бейонсе, музыке нужно «пространство, чтобы дышать самой по себе».
«Годы упорной работы над деталями и музыкой альбома — на все ушло более четырех лет! Музыки достаточно. Фанаты со всего мира сами стали визуальным рядом. Мы получили визуальный ряд во время тура», — сказала Бейонсе.
Бейонсе поехала в тур «Renaissance» в мае 2023 года, а завершила в октябре после 53 концертов. В декабре того же года вышел фильм, посвященный турне. Тур в поддержку альбома «Cowboy Carter» она пока не анонсировала.
В августе Бейонсе запретила Дональду Трампу использовать композицию «Freedom», после того как этот трек, ставший главной песней предвыборной кампании Камалы Харрис, появился в предвыборном ролике республиканца. В последние месяцы целый ряд артистов запрещают кандидату в президенты США включать их композиции на его мероприятиях.