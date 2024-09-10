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«Привет, это Дональд Трамп»: вышел трейлер «Ученика»

Сегодня в 16:28
Фото: «Атмосфера кино»

На ютубе появился официальный трейлер байопика Али Аббаси «Ученик» («The Apprentice») о Дональде Трампе. Его премьера в мире состоится 11 октября, а в России — 24 октября, в разгар президентских выборов в США.

Лента рассказывает о восхождении молодого Дональда Трампа к власти через сделку с влиятельным адвокатом правого толка Роем Коном.

В фильме снялись Себастьян Стэн и Мария Бакалова, а также обладатель премии «Эмми» за роль в сериале «Наследники» Джереми Стронг. Он сыграл Роя Кона — юриста, который помогал Трампу.

«Ученик» произвел фурор на Каннском кинофестивале в начале этого года. Американский показ фильма состоялся в Теллурайде, после того как его тихо включили в программу фестиваля.

Представляя фильм, Аббаси сказал: «Я позволил себе, как неамериканец, глубоко заглянуть в эту страну, систему и некоторых персонажей». Он также пошутил: «У нас был специальный гость. Мы зарезервировали три места для него и его телохранителей, и мы все еще ждем… он может приехать в темноте, никогда не знаешь».

«„Ученик“ — это исследование власти и амбиций в мире коррупции и обмана. Это история наставника и протеже, повествующая о происхождении американской династии. Картина расскажет об одних из самых влиятельных людей мира и моральной цене культуры победителей и проигравших», — гласит официальный логлайн.

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