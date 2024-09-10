Суд Удмуртии обязал РЖД выплатить туристам 600 тыс. рублей за жару в вагоне

Верховный суд Удмуртии обязал дочернюю компанию РЖД выплатить 600 тыс. рублей за ненадлежащие условия перевозки. Речь идет о рейсе из Сарапула на базу отдыха в Краснодарском крае, сообщает Объединенная пресс-служба удмуртских судов в своем телеграм-канале.
Иск к Федеральной пассажирской компании подала женщина, купившая билеты на группу туристов за 398 тыс. рублей в 2022 году. В путешествие отправлялись в том числе дети, которые во время поездки столкнулись с жарой в вагоне (+30 градусов при верхней границе нормы в +28 градусов) и ржавой водой туалете и кипятильнике. У некоторых несовершеннолетних пассажиров из‑за этого якобы ухудшилось состояние здоровья: появились слабость, тошнота и недомогание.
Причиной высокой температуры внутри поезда стало «неэффективное охлаждение системой кондиционирования», которое привести в должное состояние оказалось невозможным. Другие неисправности фиксировались и устранялись, а пассажиров обеспечивали бутилированной водой до замены воды в системе.
Жалобы на здоровье судебная коллегия отклонила из‑за отсутствия доказательств, что они появились в связи с высокой температурой, а исковые требования насчет жары признала обоснованными.
По итогам тяжбы суд уменьшил общую стоимость проездных билетов на 46 тыс. рублей, а также взыскал в пользу каждого пассажира компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей и штраф за отказ добровольно удовлетворить исковые требования потребителя — 5000 рублей.