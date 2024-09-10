Суд Удмуртии обязал РЖД выплатить туристам 600 тыс. рублей за жару в вагоне

Иск к Федеральной пассажирской компании подала женщина, купившая билеты на группу туристов за 398 тыс. рублей в 2022 году. В путешествие отправлялись в том числе дети, которые во время поездки столкнулись с жарой в вагоне (+30 градусов при верхней границе нормы в +28 градусов) и ржавой водой туалете и кипятильнике. У некоторых несовершеннолетних пассажиров из‑за этого якобы ухудшилось состояние здоровья: появились слабость, тошнота и недомогание.