В Гамбурге полиция задержала школьника, приняв его игрушечный пистолет за настоящий

Полиция Гамбурга задержала 16-летнего подростка из‑за сообщений об угрозе применения оружия в одной из школ города. Пистолет, из‑за которого очевидцы обратились в правоохранительные органы, оказался игрушечным. Об этом рассказала пресс-служба местной полиции.

Утром 9 сентября в отделение пришло сообщение об угрозе применения оружия в одной из школ города. На месте полицейские выяснили, что между учениками произошел конфликт, после чего один из них принес в класс пистолет.

Правоохранители провели обыск в школе, но не нашли предполагаемого преступника. Они задействовали в поиске патрульные машины и вертолет, но все равно не обнаружили подозреваемого.

После этого спецназ взял штурмом квартиру подростка. В органах сообщили, что для этого они привлекли командование специальных операций государственного управления криминальной полиции. Однако школьника в квартире не оказалось.