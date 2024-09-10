В Австралии планируют оградить детей от соцсетей

По мнению премьер-министра страны Энтони Албанезе соцсети вызывают зависимость, способствуют буллингу, пристрастию к азартным играм и киберпреступлениям. Политик назвал влияние социальных сетей на молодежь «бичом».

Минимальный возраст пока не определен. По словам Албанезе, правительство рассматривает возможность запретить пользоваться инстаграмом* и тиктоком детям до 14–16 лет, а он лично предпочел бы установить минимальный возраст в 16 лет.