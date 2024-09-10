В Австралии планируют оградить детей от соцсетей

Федеральное правительство Австралии готовит закон, запрещающий детям доступ к социальным сетям, передает Variety.
По мнению премьер-министра страны Энтони Албанезе соцсети вызывают зависимость, способствуют буллингу, пристрастию к азартным играм и киберпреступлениям. Политик назвал влияние социальных сетей на молодежь «бичом».
Минимальный возраст пока не определен. По словам Албанезе, правительство рассматривает возможность запретить пользоваться инстаграмом* и тиктоком детям до 14–16 лет, а он лично предпочел бы установить минимальный возраст в 16 лет.
Сейчас правительство тестирует методы проверки возраста, на основе чего и примет решение о минимальном возрастном пороге. Законопроект планируют разрабатывать совместно со всеми штатами страны, чтобы избежать различий в местных правилах.
«Факты показывают, что ранний доступ к социальным сетям, вызывающим зависимость, наносит вред нашим детям. <…> Это ничем не отличается от сигарет или алкоголя», — заявил премьер-министр Южной Австралии Питер Малинаускас.
В последние месяцы о законах, ограничивающих влияние соцсетей, также заявили правительства Малайзии, Сингапура и Пакистана. На этой неделе Агентство общественного здравоохранения Швеции выступило с предложением полностью оградить от цифровых медиа и телевизора детей в возрасте до двух лет.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.