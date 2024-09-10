Первый альбом Oasis возглавил чарты спустя 30 лет после выхода

Дебютный альбом Oasis «Definitely Maybe» возглавил чарт альбомов Великобритании спустя 30 лет после его выхода в 1994 году. Об этом сообщает Billboard.

После объявления о воссоединении группы продажи альбома выросли на 408%. «Definitely Maybe» вернулся на вершину благодаря выпуску 30-го, юбилейного делюкс-издания.

На пластинку попали ранее не издававшиеся материалы, в том числе сессии «Monnow Valley», ауттейки из записей «Sawmills», а также альтернативная демозапись «Sad Song».

В топ-5 попали еще два альбома Oasis: «Time Flies… 1994–2009» — на третьем месте и «(What’s the Story) Morning Glory?» — на четвертом.