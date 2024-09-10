Гознак: сейчас только 10% платежей проходят через наличные, которые стали дороже для банков

Дискуссия о необходимости использования и об отказе от наличных денег в РФ может начаться к 2030 году. Хотя речь о выводе из обращения бумажных денег и монет не идет, заявил замгендиректора по маркетингу и стратегии АО «Гознак» Георгий Корнилов, передает РБК.

«Я думаю, что в 2030 году, по крайней мере, в публичное пространство будет введен новый дискурс о необходимости иметь в принципе наличное денежное обращение», — сказал он.

Корнилов отметил, что сейчас только 10% платежей проходят с помощью наличных. Сокращение их объема делает бумажные деньги и монеты дороже для банковской системы, подчеркнул он.

По итогам первого полугодия 2024 года объем наличных средств в обращении сократился почти на 600 млрд рублей — рекорд за последние девять лет. Эксперты связали это с повышением процентных ставок.