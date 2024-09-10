The White Stripes подали в суд на Дональда Трампа за использование песни «Seven Nation Army»

Джек Уайт и Мег Уайт из The White Stripes подали иск против Дональда Трампа за «вопиющее незаконное использование» их хита «Seven Nation Army» в предвыборном видео, передает The Guardian.

Джек Уайт опубликовал в своем инстаграме* первую страницу иска, поданного в суд Нью-Йорка, с подписью: «Эта машина привлекает к суду фашистов»Отсылка к фразе «This machine kills fascists» («Эта машина убивает фашистов») с наклейки на гитаре фолк-артиста Вуди Гатри, впоследствии вдохновившей множество других музыкантов..

Видео, которое послужило поводом для судебного иска, было размещено сотрудницей Трампа Марго МакАти Мартин в соцсети X 29 августа и с тех пор было удалено. На нем кандидат в президенты от Республиканской партии садится в самолет, а на заднем плане играет вступительный рифф знаменитой рок-песни.

После публикации ролика Уайт пригрозил сотрудникам Трампа судом. «Даже не думайте использовать мою музыку, фашисты. Я подам иск через своих адвокатов по этому поводу (в дополнение к пяти тысячам других). Удачного рабочего дня сегодня, Марго Мартин», — написал музыкант.

Певец вместе с барабанщицей Мег Уайт направил иск о нарушении авторских прав, потребовав «выплаты значительной компенсации» и указав в качестве ответчиков Трампа, его кампанию и Мартин. В иске утверждается, что кампания не запрашивала и не получала от группы разрешения на использование песни и не ответила на предварительные попытки урегулировать этот вопрос.