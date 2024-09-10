Суд ЕС признал Apple налоговой должницей. Корпорация должна выплатить более 13 млрд евро

Верховный суд ЕС постановил, что Apple должна выплатить более 13 млрд евро налоговых задолженностей, сообщает Euronews. Судебная тяжба с корпорацией длилась с 2014 года, а началась в Ирландии.

13 млрд евро от Apple отправятся в казну Ирландии. По мнению суда, власти страны предоставили компании «незаконную помощь», которая должна вернуться обратно.

Европейская комиссия (ЕК) начала расследование налоговых платежей Apple в Ирландии десять лет назад. В 2016-м глава ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер рассказала о результате проверки: Apple извлекла выгоду из несправедливых налоговых льгот от ирландского правительства в период с 1991 по 2014 год, заплатив гораздо более низкую ставку, чем другие компании.

ЕК утверждала, что Apple платила корпоративный налог по ставке 0,005% с доходов. Однако глава Apple Тим Кук говорил, что компания и правительство Ирландии «играли по правилам». В 2019 году Apple и Ирландия подали апелляцию — и Европейский суд общей юрисдикции встал на их сторону. Но это решение низшей инстанции отменил Верховный суд.