На Бали хотят запретить строить новые отели и виллы на два года

На Бали хотят ввести временный запрет на строительство новых отелей, вилл, дискотек и пляжных клубов, чтобы замедлить темпы застройки и перенаселенность острова. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что мораторий будет действовать в течение двух лет. Он распространится на самые густонаселенные туристические районы Бали. Среди них — Чангг, Семиньяк, Улувату и Убуд.

По словам исполняющего обязанности губернатора Санга Маде Махендры Джаи, план о временном запрете был представлен в министерство по морским делам и инвестициям, которое положительно отреагировало на эту новость.