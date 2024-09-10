Конструктор сайтов Wix прекратит работу в РФ с 12 сентября

Облачный сервис для создания сайтов Wix ограничит доступ к своим сервисам для жителей РФ с 12 сентября. Аккаунты будут заблокированы, а их сайты — сняты с публикации, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе платформы.
Wix сослался на «новые правила», которым сервис обязан следовать. С 12 сентября вступает в силу новый пакет санкций США против РФ, затрагивающий услуги в сфере программного обеспечения и ИТ.
Пользователям Wix из РФ посоветовали перенести свой домен к другому регистратору или на иной хостинг.
На сайте Wix говорится, что сервисом пользуются 250 млн пользователей в 190 странах мира.
9 сентября в РФ прекратила работу платформа для планирования и отслеживания задач Notion. Следом о сворачивании работы в стране объявил сервис для совместной работы над проектами Miro, основанный в Перми. Обе компании заявили, что приняли такое решение на фоне санкций США.