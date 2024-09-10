Amazon остановил производство продолжения «Благих знамений» из‑за обвинений против Нила Геймана

Amazon приостановил производство третьего и заключительного сезона фэнтези-драмы «Благие знамения», съемки которого происходили в Шотландии. Об этом сообщает Deadline.

Новость появилась менее чем через неделю после того, как Disney отменила экранизацию книги Нила Геймана «Кладбищенская книга» на фоне серии обвинений в сексуализированном насилии в адрес автора.

Геймана обвинили две женщины, одна из которых была няней ребенка писателя, а другая — его поклонницей. Гейман все отрицает и заявляет, что вступал в связь с обеими женщинами по обоюдному согласию.

В декабре «Благие знамения» продлили на третий и заключительный сезон, в котором Гейман продолжил выступать в качестве исполнительного продюсера, сценариста и шоураннера. Майкл Шин вернулся к роли суетливого ангела и торговца редкими книгами Азирафала, а Дэвид Теннант — к роли демона Кроули.