HBO начал поиски актеров для предстоящего сериала по «Гарри Поттеру»

HBO анонсировал старт кастинга для детей из Великобритании и Ирландии на главные роли в предстоящем сериале по «Гарри Поттеру». Об этом сообщает Deadline.

Студия должна найти детей в возрасте от 9 до 11 лет на роли Гарри, Рона и Гермионы к апрелю 2025 года. «Мы стремимся к инклюзивному и разнообразному кастингу. Для каждой роли, пожалуйста, представляйте квалифицированных исполнителей, независимо от этнической принадлежности, пола, инвалидности, расы, сексуальной ориентации и гендерной идентичности», — говорится в объявлении о кастинге.

Подобный подход к подбору актеров использовали в постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя». В ней роль Гермионы получила Нома Думезвени.

От каждого кандидата требуются два видео с родным акцентом. В первом ролике длительностью менее 30 секунд они должны исполнить короткий рассказ или стихотворение — но не из «Гарри Поттера». Второе видео должно длиться не больше минуты. В нем кандидату необходимо рассказать о себе: дату рождения, рост, место проживания и другое.