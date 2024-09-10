Дестин Дэниел Креттон снимет «Человека-паука-4» с Томом Холландом

Режиссером четвертого «Человека-паука» с Томом Холландом в главной роли станет Дестин Дэниел Креттон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, режиссер «Шан-Чи и легенды десяти колец» сейчас ведет переговоры со студией. Он станет четвертым постановщиком, снявшим картину о супергерое.

Предыдущие три фильма с Холландом в главной роли снял Джон Уоттс, а Марк Уэбб руководил двумя фильмами об «Удивительном Человеке-пауке» с Эндрю Гарфилдом в главной роли. Сэм Рейми снял трилогию с Тоби Магуайром.

Крис МакКенна и Эрик Соммерс уже приступили к работе над сценарием, а глава Marvel Кевин Файги и экс-глава Sony Эми Паскаль займутся продюсированием. Ожидается, что съемки фильма начнутся уже в начале следующего года.