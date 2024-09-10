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Умер актер, подаривший голос Дарту Вейдеру, Джеймс Эрл Джонс

Сегодня в 08:58
Фото: Phil Davis/Flickr

В возрасте 93 лет умер американский актер Джеймс Эрл Джонс, сообщает Variety. Он озвучил Дарта Вейдера в «Звездных войнах» и Муфасу в «Короле Льве».

Джонс умер в своем доме в штате Нью-Йорк.

В течение своей более чем 60-летней карьеры Джонс сыграл более чем в 80 фильмах и более чем в 70 телешоу. Его дебютом в кино после театральной сцены стала роль бомбардира B-52 в сатире Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу». После этого актер появлялся в фильмах «Поездка в Америку», «Конан-варвар», «Мэтуон», «Лучшие из лучших», «Преступные связи», «Охота за „Красным Октябрем“».

Джонс четыре раза номинировался на премию «Тони» и забрал ее дважды, а также на восемь премий «Эмми» (две принадлежат ему). В 2011 году он получил почетный «Оскар», в 2017-м — премию «Тони» за жизненные достижения. В 1977 году Джонс получил премию «Грэмми» за музыкальный альбом и стал одним из немногих актеров, удостоившихся ее.

Известно, что за озвучку Дарта Вейдера актер получил 7000 долларов и попросил не указывать себя в титрах всей франшизы из уважения к актеру, который прятался под маской злодея.

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