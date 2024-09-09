Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила о завершении курса лечения от рака. Ее заявление появилось в соцсетях Кенсингтонского дворца.

«Я не могу выразить словами, какое это облегчение — наконец завершить курс химиотерапии. Последние девять месяцев были невероятно тяжелыми для нашей семьи. <…> Сейчас я делаю все возможное, чтобы как можно дольше оставаться свободной от рака. Хотя я закончила химиотерапию, мой путь к выздоровлению и полному восстановлению долог, и я должна продолжать принимать каждый день таким, какой он есть», — заявила Кейт.

Как пишет Би-би-си, Миддлтон может посетить День памяти павших в ноябре и рождественский концерт принцессы. Сама же принцесса Уэльская рассказала, что планирует посетить несколько публичных мероприятиях «в ближайшие месяцы».

«Всем тем, кто продолжает свой путь борьбы с раком — я остаюсь с вами, бок о бок, рука об руку. Из тьмы может прийти свет, так пусть этот свет сияет ярко», — написала Миддлтон после слов благодарности за поддержку.

В марте Миддлтон рассказала, что ей диагностировали рак. В январе сообщалось, что принцесса перенесла серьезную операцию на брюшной полости.