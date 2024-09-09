iPhone 16 появятся на «Яндекс Маркете» по ценам от 90 тыс. рублей

10 сентября на «Яндекс Маркете» поступят в продажу новая линейки смартфонов от Apple. Стоимость iPhone 16 будет варьироваться в зависимости от модели, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе маркетплейса.

Цена на iPhone 16 после мирового старта продаж может составить более 90 тыс. рублей в зависимости от комплектации и продавца, iPhone 16 Plus — более 100 тыс. Стоимость iPhone 16 Pro 256 Гб начнется от 204 990 рублей, а на iPhone 16 Pro Max 256 Гб — от 214 990.

Поначалу на «Яндекс Маркете» появятся модели Pro и Pro Max, а следом — базовые модели. Заказ от 10 сентября приедет к покупателю 30 сентября.

На площадке уже появились чехлы, защитные стекла и аксессуары для новых iPhone от собственного бренда «Яндекс» Commo.

9 сентября Apple представила iPhone 16 и iPhone 16 Plus с диагоналями экрана 6,1 и 6,7 дюймов. У новой модели будет сенсорная кнопка съемки Capture Button, работающая по принципу кнопки затвора в цифровых камерах: легкое прикосновение блокирует фокус и экспозицию, а полное нажатие отвечает за сам снимок.