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Сын Честера Беннингтона раскритиковал Linkin Park из‑за новой вокалистки

Вчера в 21:52
Из соцсетей Джейми Беннингтона

Джейми Беннингтон, сын бывшего солиста Linkin Park Честера Беннингтона, раскритиковал решение группы пригласить Эмили Армстронг в качестве новой вокалистки. Он обратился к прошлому новой участницы музыкального коллектива, посвятив этому пост в соцсетях.

Беннингтон обвинил гитариста и одного из создателей Linkin Park Майка Шиноду в том, что тот «тихо стер жизнь и наследие его отца в режиме реального времени». Он напомнил о связях Армстронг с Церковью саентологии и ее поддержке актера Дэнни Мастерсона, которого в прошлом году приговорили к 30 годам лишения свободы за изнасилование двух женщин.

Джейми добавил, что Linkin Park «не смогла решить проблему своей разнообразной фан-базы», а с ее последними решениями «люди не обязаны мириться». По его мнению, музыканты «предали доверие» фанатов, которые «верили, что те станут чем‑то большим, принесут перемены, потому что обещали это».

«Теперь вы просто маразматичны и лишены слуха», — заключил Беннингтон.

Армстронг дебютировала в составе Linkin Park на живом выступлении 5 сентября. Она приняла участие в первом музыкальном релизе группы после смерти фронтмена Честера Беннингтона, новом альбоме и туре под названием «From Zero».

Вокалист Mars Volta Седрик Бикслер-Завала и его жена Крисси Карнелл-Бикслер, одна из нескольких женщин, обвинивших Мастерсона в сексуализированном насилии, также выступили против Армстронг. Бикслер-Заваларе написал в соцсетях группы Dead Sara, в которой ранее пела Армстронг: «Знают ли твои фанаты о твоем друге Дэнни Мастерсоне? Твоем друге-насильнике».

6 сентября Армстронг выступила с заявлением относительно поддержки Мастерсона и заверила, что не одобряет насилие. «Меня попросили поддержать человека, которого я считала другом, на судебном заседании, и я пошла на одно из ранних слушаний в качестве наблюдателя. Вскоре после этого я поняла, что не должна была этого делать», — написала она.

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