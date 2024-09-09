Пять цветов, чип A18 и новая кнопка: что нового в iPhone 16

После рассказа об iPhone 16 ведущие презентации перешли к Apple Intelligence, которую компания представила в июне. Apple показала во многом те же функции, что и в прошлый раз, но появились и новые: например, с помощью камеры и специальной кнопки с выходом в Google можно будет узнавать информацию об окружающих вещах — какой породы собака или где можно купить такой же велосипед.