Пять цветов, чип A18 и новая кнопка: что нового в iPhone 16

Apple презентовала новую линейку фирменных смартфонов — iPhone 16. Трансляция ивента It’s Glowtime доступна на ютуб-канале корпорации.
Все, что нужно знать об iPhone 16:
- Всего будет пять цветов: ультрамарин, розовый, голубой, черный и белый (это неофициальные названия).
- Новое расположение двух камер на задней панели: друг под другом, как на iPhone 12. На базовой модели появился режим макросъемки.
- Основная камера — 48 Мп, вторая — 12 Мп.
- Новый чип A18, с помощью которого новая модель должна быть на 30% производительнее, чем iPhone 15.
- Яркость дисплея увеличилась до 2000 нит, что позволит видеть изображения на экране даже днем.
- У новинки появится специальная кнопка для снимков — Camera Control.
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© Apple/YouTube
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© Apple/YouTube
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© Apple/YouTube
Следом Apple показала iPhone 16 Pro и Pro Max:
- Размеры стали больше: 6,3 дюйма у Pro и 6,9 дюйма у Pro Max.
- Камеры Pro и Pro Max получили пятикратный зум.
- Масштабное обновление приложения «Камера». Так, айфон теперь может отслеживать фокус на объектах, ставить запись видео на паузу, снимать в 4K-формате 120 fps, а также позволит выбирать при редактировании слоу-мо-видео итоговое количество кадров в секунду, варианты сеток в интерфейсе.
- Записи с микрофонов довели до студийного качества: прямо при записи видео можно выбирать оптимальное звучание, а диктофоне можно записывать несколько разных дорожек поверх основной.
Цены iPhone 16 Pro начинаются от 1000 долларов и от 1200 долларов за Pro Max.
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© Apple/YouTube
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© Apple/YouTube
После рассказа об iPhone 16 ведущие презентации перешли к Apple Intelligence, которую компания представила в июне. Apple показала во многом те же функции, что и в прошлый раз, но появились и новые: например, с помощью камеры и специальной кнопки с выходом в Google можно будет узнавать информацию об окружающих вещах — какой породы собака или где можно купить такой же велосипед.