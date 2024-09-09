AirPods 4 от Apple с функцией активного шумоподавления поступят в продажу за 179 долларов

Apple вслед за новым поколением часов показала AirPods 4. Трансляция презентации It’s Glowtime доступна на ютуб-канале корпорации.

Apple назвала новую версию беспроводных наушников «самой удобной из всех AirPods». AirPods 4 оснащены чипом H2 и поддерживают режимы активного шумоподавления, прозрачности и адаптированного под пользователя аудио.

Однако цена будет разниться. AirPods 4 с активным шумоподавлением обойдется в 179 долларов, без — в 129. В продаже — с 20 сентября.

© Apple/YouTube

Новые AirPods Max 2, которые «любят люди по всему миру», появятся в новых цветах и с разъемом Type-C. Обновленная система подавления шума научилась сама определять, когда стоит автоматически выключать режим. Стоимость начинается от 550 долларов.

© Apple/YouTube