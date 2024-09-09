Apple презентовала часы Watch Series 10 с самым масштабным редизайном с момента запуска устройства. Трансляция доступна на ютуб-канале корпорации.

По словам гендиректора Apple Тима Кука, Watch Series 10 получили самый большой экран и самый тонкий корпус (9,6 мм — на 10% меньше, чем у Series 9). Экран покрыт «прочным ониксовым стеклом», а корпус изготовлен из титана вместо нержавеющей стали, поэтому носить их должно быть легче.

У новой модели обновили динамик: музыку и подкасты можно слушать прямо из часов. Новая зарядка набирает 80% за 30 минут — этого хватит на целый день.

© Фото: Apple/YouTube

Series 10 оснащен новым чипом S10, который работает с искусственным интеллектом Apple Intelligence (его представили ранее). С его помощью часы смогут улучшать звук с помощью встроенного микрофона и выполнять функцию расшифровки и записи сообщений. Как и Ultra до него, Series 10 обзавелся датчиком глубины.

Это первые часы Apple, которые обнаруживают апноэ во сне с помощью акселерометра. Компания заявляет, что эта функция сравни медицинскому прибору, но пока что она не получила одобрения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Ожидается, что это произойдет очень скоро.