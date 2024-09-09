Брендан Глисон официально присоединился к актерскому составу «Человека-паука Нуара»

Variety официально подтвердил участие Брендана Глисона в сериале по «Человеку-пауку Нуару». О том, что звезда «Залечь на дно в Брюгге» и «Однажды в Ирландии» может присоединиться к проекту, источники издания говорили в июле.

Подробности его роли пока держат в секрете, но предполагается, что ирландский актер сыграет главного злодея. Актер появится на экране вместе с Николасом Кейджем, который исполнит центральную роль. В актерский состав также вошли Ламорн Моррис, Абрахам Попула и Ли Цзюньли. Как сообщалось ранее, премьера сериала состоится на стриминге Amazon Prime Video.

Анимированный сериал расскажет историю стареющего и потерявшего надежду частного детектива в Нью-Йорке 1930-х годов. Ему приходится столкнуться со своей прошлой жизнью в качестве единственного в городе супергероя.