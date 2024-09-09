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Брендан Глисон официально присоединился к актерскому составу «Человека-паука Нуара»

Сегодня в 20:24
Фото: кадр из сериала «Мистер Мерседес»/David E.Kelley Productions

Variety официально подтвердил участие Брендана Глисона в сериале по «Человеку-пауку Нуару». О том, что звезда «Залечь на дно в Брюгге» и «Однажды в Ирландии» может присоединиться к проекту, источники издания говорили в июле.

Подробности его роли пока держат в секрете, но предполагается, что ирландский актер сыграет главного злодея. Актер появится на экране вместе с Николасом Кейджем, который исполнит центральную роль. В актерский состав также вошли Ламорн Моррис, Абрахам Попула и Ли Цзюньли. Как сообщалось ранее, премьера сериала состоится на стриминге Amazon Prime Video.

Анимированный сериал расскажет историю стареющего и потерявшего надежду частного детектива в Нью-Йорке 1930-х годов. Ему приходится столкнуться со своей прошлой жизнью в качестве единственного в городе супергероя.

«Человек-паук Нуар», созданный писателями Дэвидом Хайном, Фабрисом Сапольским и художником Кармине Ди Джандоменико, впервые появился в 2009 году в одноименной серии комиксов. По сюжету в 1933 году, во время Великой депрессии, молодой репортер Питер Паркер во время тайного расследования контрабанды древних статуй пауков был укушен незаконно импортированным ядовитым членистоногим.

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