В Подмосковье разбился самолет-амфибия. На его борту был испытатель «Суперджета»

В Рузском районе Подмосковья неподалеку от аэродрома Ватулино разбился самолет-амфибия, следует из сообщения московской межрегиональной транспортной прокуратуры. При крушении оба пилота на борту погибли.

По данным Msk1, 67-летний создатель самолета «Алекс-251» Алексей Танцырев стал одним из погибших при крушении. Его самолет Baza называет уникальным.

Вторым погибших стал летчик-испытатель Александр Иванов, который работал с первым серийным «Суперджетом» и совершил на нем суммарно 866 вылетов. Baza сообщает о конфликте специалиста с руководством создателей самолета, после которого его сократили, поэтому в последние годы он занимался испытаниями малой и легкой авиации.

Отказ агрегатов самолета считается наиболее вероятной версией крушения «Алекс-251», сообщили ТАСС в оперативных службах. Mash сообщает о неполадках с мотором во время тестового полета после долгого ремонта.

По данным телеграм-канала, самолет-амфибия поднимался в воздух трижды: первые два взлета прошли штатно, но во время третьего аппарат начал резко терять высоту и рухнул в кукурузное поле.