«Аэрофлот» провел мотопробег из Москвы до Суздаля и обратно

«Аэрофлот» организовал масштабный мотопробег Москва — Суздаль — Москва, посвященный Году семьи. Путешественники на более 100 мотоциклов проделали путь длиной более 440 километров, рассказали «Афише Daily».

Мотопробег стартовал от офисного комплекса «Мелькисарово» 6 сентября. В дорогу отправились сотрудники авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Победа», а также провайдера технического обслуживания «Аэрофлот Техникс» и аэропорта Шереметьево. К колонне присоединились действующие пилоты, бортпроводники, наземный и офисный персонал. 25 участников заезда взяли с собой родных и близких.

В тот же день мотоциклисты прибыли в Суздаль и отправились в местные музеи, на мастер-классы и городские фестивали, а день закончили полетом на тепловых аэростатах. Возвращение колонны в Москву состоялось 8 сентября.

1 / 3 © Пресс-служба ПАО "Аэрофлот" 2 / 3 © Пресс-служба ПАО "Аэрофлот" 3 / 3 © Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

«В этом году мы предложили участникам взять в путешествие членов своих семей, чтобы провести время с близкими и разделить с ними яркие впечатления. Рад, что эта инициатива нашла отклик: каждый третий мотоцикл едет со „вторым пилотом“ на борту. А общая численность нашей колонны вдвое больше, чем в прошлом году», — заявил участник мотопробега, заместитель генерального директора «Аэрофлота» по персоналу и организационному развитию Илья Перфильев.