Акулы стали покидать коралловые рифы из‑за потепления океана

Сегодня / 16:41
«Это мой последний танец»: Кэти Бейтс завершит кинокарьеру
Сегодня / 17:33
«Аэрофлот» провел мотопробег из Москвы до Суздаля и обратно
Сегодня / 15:39
Умер басист Херби Флауэрс, записавший хиты Дэвида Боуи и Лу Рида
Сегодня / 15:29
Умер батл-рэпер Эмио Афишл
Сегодня / 15:12
В США мужчина 30 лет подпирал камнем дверь, а потом узнал, что он стоит 100 тыс. долларов
Сегодня / 14:50
Зумеры перестали «гуглить» — теперь они снова «ищут» в интернете
Сегодня / 14:42
В Подмосковье упал легкомоторный самолет
Сегодня / 14:24
В Петербурге глава округа плеснул кипятком в лицо члену ТИК после выборов
Сегодня / 14:11
Почти треть россиян заявили о ежедневных переработках
Сегодня / 13:51
«Шел 116-й день лета»: в Москве метеорологическое лето продлится до конца второй декады сентября
Сегодня / 13:33
«Нам пора обсудить границы»: звезда «Пацанов» Вэлори Карри шокирована гадким поведением фанатов
Сегодня / 13:25
Умер автор текста «My Heart Will Go On» Уилл Дженнингс
Сегодня / 12:24
В Адыгее сплели сыр-косичку длиной 189 метров
Сегодня / 12:02
«Сегун» выиграл 14 наград «Эмми» и установил рекорд премии
Сегодня / 11:05
Дейв Баутиста хотел бы воссоединиться с коллегами по «Стражам Галактики»
Сегодня / 10:03
Минобрнауки создаст научный совет по патриотическому воспитанию в вузах
Сегодня / 10:02
В России предложили обязать разводящиеся пары консультироваться у психолога
Сегодня / 09:58
Китаец отработал 104 рабочих дня с одним выходным и умер из‑за отказа органов
Сегодня / 08:36
«Битлджус Битлджус» заработал больше 130 млн долларов в первые выходные проката
Вчера / 21:47
В Гонконге впервые оштрафовали горожанина, который кормил голубей
Вчера / 20:58
Кендрик Ламар выступит на Супербоуле
Вчера / 19:01
Умер ведущий КВН Александр Масляков
Вчера / 17:11
В Орехово-Зуево полицейские бросили задержанного узбека умирать в лесу
Вчера / 16:42
Илон Маск планирует отправить беспилотные ракеты на Марс в 2026 году
Вчера / 16:32
Spotify избежал суда о нарушении авторских прав из‑за песен Эминема
Вчера / 16:20
«Люди злые, им нужно выплеснуть агрессию»: Миа Бойка о критике из‑за скандала с квадроберкой
Вчера / 13:54
Зумеры фотографируют свои вещи перед сканом в аэропорту — это новая эстетика. Нравится она не всем
Вчера / 13:39
Трампа обидели слова Путина про Камалу Харрис
Вчера / 12:58
Монеточка* отменила концерт в Казахстане из‑за угрозы экстрадиции в Россию
Вчера / 12:45
Отчет: Илон Маск может стать первым в мире долларовым триллионером к 2027 году
Вчера / 11:46
В Москве завершился чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага»
Вчера / 10:40
Около 30 человек отравились на избирательных участках в Петербурге
Вчера / 09:21
Против Моргенштерна* завели дело об отсутствии маркировки иноагента вслед за Монеточкой*
7 сентября / 21:25
The Weeknd выложил обложку нового альбома «Hurry Up Tomorrow»
7 сентября / 20:59
Альмодовар получил главный приз фестиваля в Венеции за «Комнату по соседству»

Акулы стали покидать коралловые рифы из‑за потепления океана

Сегодня в 17:41
Фото: Noaa/Unsplash

Акулы стали покидать свои убежища на коралловых рифах. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на ученых.

С 2013 по 2020 год ученые следили более чем за 120 серыми акулами в центральной части Индийского океана. В итоге, по мере того как обстановка в рифах становилась все более напряженной, акулы проводили там значительно меньше времени.

Это происходит из‑за климатического кризиса, который продолжает нагревать океаны. По словам ученого и преподавателя зоологии в Ланкастерском университете Дэвида Джакоби, акулы — холоднокровные, и температура их тела зависит от температуры воды.

«Если станет слишком жарко, им придется переехать. Мы думаем, что многие из них решили перебраться в офшорные, более глубокие и прохладные воды, что вызывает беспокойство. Некоторые акулы полностью исчезали с рифа на длительные периоды времени», — добавил он.

По словам Джакоби, рифовые акулы уже отсутствуют почти на 20% коралловых рифов по всему миру, в том числе из‑за чрезмерного вылова. Старшая преподавательница Эссекского университета Ана Старрок отметила, что акулы играют очень важную роль в поддержании баланса рифовой системы. Они помогают не допустить чрезмерного выедания кораллов или зарастания их водорослями.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами