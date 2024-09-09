Акулы стали покидать коралловые рифы из‑за потепления океана

Акулы стали покидать свои убежища на коралловых рифах. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на ученых.
С 2013 по 2020 год ученые следили более чем за 120 серыми акулами в центральной части Индийского океана. В итоге, по мере того как обстановка в рифах становилась все более напряженной, акулы проводили там значительно меньше времени.
Это происходит из‑за климатического кризиса, который продолжает нагревать океаны. По словам ученого и преподавателя зоологии в Ланкастерском университете Дэвида Джакоби, акулы — холоднокровные, и температура их тела зависит от температуры воды.
«Если станет слишком жарко, им придется переехать. Мы думаем, что многие из них решили перебраться в офшорные, более глубокие и прохладные воды, что вызывает беспокойство. Некоторые акулы полностью исчезали с рифа на длительные периоды времени», — добавил он.
По словам Джакоби, рифовые акулы уже отсутствуют почти на 20% коралловых рифов по всему миру, в том числе из‑за чрезмерного вылова. Старшая преподавательница Эссекского университета Ана Старрок отметила, что акулы играют очень важную роль в поддержании баланса рифовой системы. Они помогают не допустить чрезмерного выедания кораллов или зарастания их водорослями.