Акулы стали покидать коралловые рифы из‑за потепления океана

Акулы стали покидать свои убежища на коралловых рифах. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на ученых.

С 2013 по 2020 год ученые следили более чем за 120 серыми акулами в центральной части Индийского океана. В итоге, по мере того как обстановка в рифах становилась все более напряженной, акулы проводили там значительно меньше времени.

Это происходит из‑за климатического кризиса, который продолжает нагревать океаны. По словам ученого и преподавателя зоологии в Ланкастерском университете Дэвида Джакоби, акулы — холоднокровные, и температура их тела зависит от температуры воды.

«Если станет слишком жарко, им придется переехать. Мы думаем, что многие из них решили перебраться в офшорные, более глубокие и прохладные воды, что вызывает беспокойство. Некоторые акулы полностью исчезали с рифа на длительные периоды времени», — добавил он.