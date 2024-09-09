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Фанаты BTS вступились за Шугу из‑за призывов покинуть группу после пьяной езды на электросамокате

Сегодня в 16:55
Фото: Dispatch/YouTube

Поклонники корейской поп-группы BTS со всего мира выступили в поддержку рэпера Шуги, которого в августе поймали за вождением электросамоката в нетрезвом виде. Их заявление вышло после призывов к артисту покинуть музыкальный коллектив, передает Variety.

6 августа полиция Сеула задержала Шугу (настоящее имя — Мин Юн Ги) за нарушение дорожных правил. Подвыпивший музыкант свалился с электросамоката, чем привлек внимание полиции. У него отобрали водительские права и выписали штраф.

Шуга первым сообщил об этом инциденте и принес извинения за «свои беспечность и неправильные действия». Он предупредил, что ни люди, ни имущество не пострадали, а наказание в виде штрафа он понес на месте.

«Припарковывая свой электросамокат у ворот перед домом, я упал, а рядом был полицейский», — рассказал Шуга. Следом извинился лейбл BTS Big Hit Music.

После огласки полиция раскрыла подробности: концентрация алкоголя в крови Шуги на момент инцидента составляла 0,227 промилле, что почти в три раза превышает уровень, при котором водительские права в Южной Корее отбираются. Уровень алкоголя в крови более 0,2 промилле может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет и штраф в размере от 10 до 20 млн вон (от 7400 долларов до 14 900).

С того момента корейские СМИ опубликовали около 1400 заметок о Шуге, многие из них распространяли фейки, пишет Variety. Так, популярное издание JTBC и информагентство Yonhap показали кадры мужчины, едущего на самокате по ночной дороге, с утверждением, что на них запечатлен участник BTS. Однако полиция это опровергла: артист находился на тротуаре.

Некоторых пользователей возмутило наказание, которое понес Шуга. Они посчитали нужным ввести одинаковое наказание для нетрезвых водителей за рулем автомобиля и электросамоката. Оппозиционные законодатели быстро призвали к пересмотру закона, другие же потребовали ввести новые правила, ограничивающие скорость передвижения, а также возложить ответственность на кикшеринги за проверку квалификации пользователей.

24 августа Шуга принес еще одни извинения и признал, что инцидент нанес ущерб его имиджу, а также BTS и фан-базе.

Заявление в поддержку Шуги подписали 127 групп поклонников BTS из разных стран. В нем говорится, что Шуга должен понести только те наказания, которые требует закон. Фанаты также отвергают призывы об уходе артиста из BTS и неоднократно выражают поддержку коллективу.

В настоящее время участники BTS проходят военную службу, поэтому их музыкальная карьера стоит на паузе. Шуга, в отличие от других, выбрал работу в социальных службах, альтернативой военной. Его увольнение запланировано на июнь 2025 года.

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