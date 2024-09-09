«Это мой последний танец»: Кэти Бейтс завершит кинокарьеру

Сегодня / 12:02
«Сегун» выиграл 14 наград «Эмми» и установил рекорд премии
Сегодня / 17:41
Акулы стали покидать коралловые рифы из‑за потепления океана
Сегодня / 17:33
«Аэрофлот» провел мотопробег из Москвы до Суздаля и обратно
Сегодня / 15:39
Умер басист Херби Флауэрс, записавший хиты Дэвида Боуи и Лу Рида
Сегодня / 15:29
Умер батл-рэпер Эмио Афишл
Сегодня / 15:12
В США мужчина 30 лет подпирал камнем дверь, а потом узнал, что он стоит 100 тыс. долларов
Сегодня / 14:50
Зумеры перестали «гуглить» — теперь они снова «ищут» в интернете
Сегодня / 14:42
В Подмосковье упал легкомоторный самолет
Сегодня / 14:24
В Петербурге глава округа плеснул кипятком в лицо члену ТИК после выборов
Сегодня / 14:11
Почти треть россиян заявили о ежедневных переработках
Сегодня / 13:51
«Шел 116-й день лета»: в Москве метеорологическое лето продлится до конца второй декады сентября
Сегодня / 13:33
«Нам пора обсудить границы»: звезда «Пацанов» Вэлори Карри шокирована гадким поведением фанатов
Сегодня / 13:25
Умер автор текста «My Heart Will Go On» Уилл Дженнингс
Сегодня / 12:24
В Адыгее сплели сыр-косичку длиной 189 метров
Сегодня / 11:05
Дейв Баутиста хотел бы воссоединиться с коллегами по «Стражам Галактики»
Сегодня / 10:03
Минобрнауки создаст научный совет по патриотическому воспитанию в вузах
Сегодня / 10:02
В России предложили обязать разводящиеся пары консультироваться у психолога
Сегодня / 09:58
Китаец отработал 104 рабочих дня с одним выходным и умер из‑за отказа органов
Сегодня / 08:36
«Битлджус Битлджус» заработал больше 130 млн долларов в первые выходные проката
Вчера / 21:47
В Гонконге впервые оштрафовали горожанина, который кормил голубей
Вчера / 20:58
Кендрик Ламар выступит на Супербоуле
Вчера / 19:01
Умер ведущий КВН Александр Масляков
Вчера / 17:11
В Орехово-Зуево полицейские бросили задержанного узбека умирать в лесу
Вчера / 16:42
Илон Маск планирует отправить беспилотные ракеты на Марс в 2026 году
Вчера / 16:32
Spotify избежал суда о нарушении авторских прав из‑за песен Эминема
Вчера / 16:20
«Люди злые, им нужно выплеснуть агрессию»: Миа Бойка о критике из‑за скандала с квадроберкой
Вчера / 13:54
Зумеры фотографируют свои вещи перед сканом в аэропорту — это новая эстетика. Нравится она не всем
Вчера / 13:39
Трампа обидели слова Путина про Камалу Харрис
Вчера / 12:58
Монеточка* отменила концерт в Казахстане из‑за угрозы экстрадиции в Россию
Вчера / 12:45
Отчет: Илон Маск может стать первым в мире долларовым триллионером к 2027 году
Вчера / 11:46
В Москве завершился чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага»
Вчера / 10:40
Около 30 человек отравились на избирательных участках в Петербурге
Вчера / 09:21
Против Моргенштерна* завели дело об отсутствии маркировки иноагента вслед за Монеточкой*
7 сентября / 21:25
The Weeknd выложил обложку нового альбома «Hurry Up Tomorrow»
7 сентября / 20:59
Альмодовар получил главный приз фестиваля в Венеции за «Комнату по соседству»

«Это мой последний танец»: Кэти Бейтс завершит кинокарьеру

Сегодня в 16:41
Фото: New Line Cinema

Кэти Бейтс завершит актерскую карьеру. Об этом она заявила в интервью The New York Times.

По словам актрисы, ее предстоящая роль в перезагрузке юридической драмы 80-х «Мэтлок» станет последней. Бейтс призналась, что изначально планировала завершить карьеру после того, как съемки в одном из фильмов, название которого она не называет, оставили у нее неприятные ощущения.

Она отметила, что отдала роли все силы, а ее просто проигнорировали. После этого актриса поговорила со своим агентом и сказала, что планирует уйти на пенсию. Несмотря на это, в январе 2024 года агент прислал ей сценарий для «Мэтлока», и он оказался достаточно впечатляющим, чтобы она временно приостановила уход.

«Все, о чем я молилась, ради чего работала, ради чего пробивала себе дорогу когтями, — и вдруг меня просят сделать все это. И это изматывает. Это мой последний танец», — сказала актриса.

Премьера «Мэтлока» состоится 22 сентября. По словам Бейтс, съемки в 18 эпизодах были тяжелыми, но она смогла выстоять. В перезагрузке она предстала в образе Мэдлин Мэтлок — юристки, которая получает работу в престижной фирме.

Бейтс начала свою карьеру на сцене в 1970-х годах, но популярность ей подарила роль Энни Уилкс в фильме Стивена Кинга «Мизери», за которую она получила «Оскар».

После этого актриса снялась более чем в 150 работах. Среди наиболее известных — «Титаник», «Американская история ужасов», «Офис», «Два с половиной человека», «Дьяволицы», «О Шмидте», «Война в доме», «Жареные зеленые помидоры», «Проклятье голодающего класса» и другие.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами