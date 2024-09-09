«Это мой последний танец»: Кэти Бейтс завершит кинокарьеру

Кэти Бейтс завершит актерскую карьеру. Об этом она заявила в интервью The New York Times.

По словам актрисы, ее предстоящая роль в перезагрузке юридической драмы 80-х «Мэтлок» станет последней. Бейтс призналась, что изначально планировала завершить карьеру после того, как съемки в одном из фильмов, название которого она не называет, оставили у нее неприятные ощущения.

Она отметила, что отдала роли все силы, а ее просто проигнорировали. После этого актриса поговорила со своим агентом и сказала, что планирует уйти на пенсию. Несмотря на это, в январе 2024 года агент прислал ей сценарий для «Мэтлока», и он оказался достаточно впечатляющим, чтобы она временно приостановила уход.

«Все, о чем я молилась, ради чего работала, ради чего пробивала себе дорогу когтями, — и вдруг меня просят сделать все это. И это изматывает. Это мой последний танец», — сказала актриса.

Премьера «Мэтлока» состоится 22 сентября. По словам Бейтс, съемки в 18 эпизодах были тяжелыми, но она смогла выстоять. В перезагрузке она предстала в образе Мэдлин Мэтлок — юристки, которая получает работу в престижной фирме.

Бейтс начала свою карьеру на сцене в 1970-х годах, но популярность ей подарила роль Энни Уилкс в фильме Стивена Кинга «Мизери», за которую она получила «Оскар».