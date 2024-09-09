В США мужчина 30 лет подпирал камнем дверь, а потом узнал, что он стоит 100 тыс. долларов

В штате Мичиган фермер 30 лет подпирал дверь камнем, пока не узнал, что он стоит 100 тыс. долларов. Об этом сообщает LADBible.

Мужчина купил дом у фермера в 1988 году. Когда продавец показывал ему участок, покупатель спросил о большом камне, который использовался в качестве дневного упора.

Тогда фермер объяснил, что это найденный им в 1930-х годах метеорит, который «издал чертовски сильный звук, когда упал на Землю». По его словам, он увидел, как метеорит падает вниз, и отправился его искать.

Когда он выкопал его из кратера, тот был еще теплым. В итоге он хранил его все эти годы, пока в 1988 году не подарил метеорит новому владельцу дома.

Не так давно мужчина задумался, а сколько стоит этот метеорит, и отнес его в магазин на оценку. Преподавательница геологии Монализа Сирбеску взглянула на него под микроскопом и увидела, что метеорит состоит из 88% железа и 12% никеля.