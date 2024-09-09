В Петербурге глава округа плеснул кипятком в лицо члену ТИК после выборов

Члену территориальной избирательной комиссии Александру Клюкову плеснули кипятком в лицо. Об этом мужчина рассказал «Фонтанке».

Инцидент случился в 5 часов утра 9 сентября в холле администрации Фрунзенского района Петербурга. По словам Клюкова, нападение совершил глава муниципального округа Георгиевский Виталий Жолдасов.

Член ТИК также предоставил изданию видеозапись с камеры наблюдения в здании. На ней Клюков сидит на стуле, к нему подходит некто в светлой рубашке, берет у стоящего рядом мужчины стакан и бросает в лицо пострадавшему, после чего поспешно отходит от места, а тот следует за ним.

Собеседник отметил, что общался с журналистом издания из больницы и подал на обидчика заявление в полицию. «Ожог лица, руки и груди. Степень пока непонятна, но не третья», — поделился подробностями член ТИК.

Клюков связал случившееся со своей работой в единый день голосования на муниципальных выборах в Петербурге. Вчера он был занят на избирательном участке № 2144, «активно консультировал независимых членов участковых избирательных комиссий» и выполнял роль члена комиссии с правом решающего голоса.