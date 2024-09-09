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Зумеры перестали «гуглить» — теперь они снова «ищут» в интернете

Сегодня в 14:50
Фото: Brett Jordan/Unsplash

Современные подростки стали реже использовать слово «гуглить» (googling), когда речь заходит о поиске информации в интернете. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на исследование аналитической компании Bernstein Research.

Поколение зумеров и альфа предпочитают слово «искать» (search it) вместо «гугления». Исследователи зумеров посчитали, что это связано с изменением поведения в интернете: теперь информацию ищут не только в известном поисковике, но и в соцсетях. Например, молодые пользователи заходят в тикток, чтобы найти рекомендации на отели и рестораны, а новые бренды или товары находят в рекламе своих блогеров.

В 2006 году слово «гуглить» вошло в Оксфордский словарь английского языка и американский словарь Merriam-Webster. В Bernstein Research отметили, что это может быть плохой новостью для корпорации Google, ведь теперь ее технологии не вездесущи — как минимум в языке.

В то же время, отметили исследователи, вхождение «гуглить» в просторечье также не очень радовало Google. Если название вашей компании или продукта становится слишком вездесущим, то могут возникнуть проблемы с регистрацией торговой марки.

Подробности по теме
«Мне их уже жаль, а они еще даже не родились»: зумерам не нравится название поколения после альфы
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