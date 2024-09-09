Почти треть россиян заявили о ежедневных переработках

29% россиян рассказали, что перерабатывают каждый или почти каждый день. Об этом сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса Head Hunter.

Почти четверть опрошенных сотрудников (23%) признались, что перерабатывают 2–3 раза в неделю. С переработками раз в неделю сталкиваются 12%, а пару раз в месяц — 17%. 23% респондентов заявили, что не перерабатывают никогда.

О постоянных или регулярных переработках сообщили 85% мужчин и 77% женщин. Абсолютное большинство из них (88%) — это люди от 45 до 54 лет. Люди в более молодых возрастных группах перерабатывают в 79–80% случаев.

Причиной переработок почти половина респондентов (46%) называют большую загрузку, а 34% ссылаются на отсутствие коллег из‑за отпуска или болезни. Треть опрошенных чрезмерно трудятся из‑за высокой текучести кадров, а 22% — из‑за долгого поиска сотрудника на рабочее место. Каждый пятый россиянин пожаловался на недостаток помощи от коллег или руководства.

При этом 48% сотрудников сообщили, что им никак не компенсируют переработки. Возмещение в виде денег получают 37% респондентов, а в виде бонусов — всего 2%.

Почти половина опрошенных считают, что переработки существенно влияют на их здоровье. Чаще всего они жаловались на недосып и хроническую усталость. Четверть отметили снижение иммунитета, а 20% столкнулись с обострением хронических заболеваний.

Кроме того, из‑за переработок 46% россиян не хватает времени на общение с близкими, а 39% — на хобби и образование.