«Шел 116-й день лета»: в Москве метеорологическое лето продлится до конца второй декады сентября

В Москве метеорологическое лето продлится до конца второй декады сентября. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Шел 116-й день лета… Уже подходит к концу первая декада осени, а в столице продолжается метеорологическое лето — среднесуточная температура держится уверенно выше отметки в +15 градусов, а именно это и является критерием лета в метеорологии», — отметил он.

Леус уточнил, что по новым климатическим данным, осредненным за период с 1991 по 2020 год, лето в Москве длится с 26 мая по 1 сентября. Таким образом, его средняя продолжительность составляет 108 дней.