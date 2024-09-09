«Шел 116-й день лета»: в Москве метеорологическое лето продлится до конца второй декады сентября

В Москве метеорологическое лето продлится до конца второй декады сентября. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Шел 116-й день лета… Уже подходит к концу первая декада осени, а в столице продолжается метеорологическое лето — среднесуточная температура держится уверенно выше отметки в +15 градусов, а именно это и является критерием лета в метеорологии», — отметил он.
Леус уточнил, что по новым климатическим данным, осредненным за период с 1991 по 2020 год, лето в Москве длится с 26 мая по 1 сентября. Таким образом, его средняя продолжительность составляет 108 дней.
По словам специалиста «Фобоса», в этом году метеорологическое лето в столице началось еще 17 мая и продолжается до сих пор. При этом он отметил, что это не рекордная продолжительность лета. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году, тогда лето длилось 145 дней.