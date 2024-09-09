Умер автор текста «My Heart Will Go On» Уилл Дженнингс

Скончался Уилл Дженнингс, лауреат премии «Оскар» за песни «My Heart Will Go On» и «Up Where We Belong», передает Variety. Один из самых известных авторов текстов последних десятилетий умер после продолжительной болезни в возрасте 80 лет.

Помимо лирики для треков из «Титаника» и «Офицера и джентльмена», Дженнингс был известен благодаря композиции «Tears in Heaven» в исполнении Эрика Клэптона из фильма «Кайф».

Работа принесла поэту «Золотой глобус» за лучшую оригинальную песню, а также «Грэмми» за лучшую запись года и лучшую песню года. Он также получил три премии «Грэмми».