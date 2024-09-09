«Нам пора обсудить границы»: звезда «Пацанов» Вэлори Карри шокирована гадким поведением фанатов

Актриса сериала «Пацаны» Вэлори Карри столкнулась с непристойным поведением поклонников шоу. Видеообращение появилось в сторис ее инстаграма*, цитату приводит CinemaBlend.

Зрителям Карри запомнилась в роли героини Зажигалки (Firecracker, в разных переводах Фейерверк или Петарда). В последнем сезоне между ней и Хоумлендером завязываются отношения, построенные на его любви к грудному молоку. В одной из сцен она брызгает ему жидкостью в лицо.

В ролике актриса поделилась впечатлениями от встречи с фанатами на «Комик-Коне» в Белфасте: «Я лишь начала посещать такие выставки, и большинство из вас были такими добрыми и милыми. Все прошло чудесно».

Тем не менее Карри хочет четко отделить себя от героини популярного шоу.

«Нам необходимо обсудить границы допустимого. Я знаю, что моя героиня в „Пацанах“ делала довольно жуткие вещи. Мне плевать, если вы в костюме и играете персонажа, просить меня повторить их в реальной жизни — это не смешно и не нормально», — подчеркнула Карри.

Общение с поклонниками омрачила непристойная просьба от двух посетителей. Актриса не уточнила, в чем именно заключалось требование, но оно как‑то связано с сериалом.

«Честно, я четко объяснила это человеку, который сегодня пристал ко мне с этим. Но его и его друга это только разозлило. Не думала, что такое нужно объяснять, но мне было ужасно дискомфортно, и это было очевидно», — поделилась она подробностями.

«Я очень хочу вновь приходить на подобные выставки, но откажусь, если кто‑то продолжит себя так вести. Не знаю, чего они добивались, в зале никто так и не посмеялся», — заканчивается видео.

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