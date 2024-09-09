В Адыгее сплели сыр-косичку длиной 189 метров

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В Адыгее на XIII фестивале адыгейского сыра приготовили сыр-косичку длиной 189 метров. Об этом сообщает «Ъ-Кубань».

Вес изделия составил 200 килограмм. На его изготовление понадобилось 2,5 тонны молока. Косичку плели десять работников Гиагинского молзавода в течение суток в две смены.

Эта косичка стала самой длинной в России. Рекорд приурочили к 75-летию завода.

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