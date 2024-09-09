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В Адыгее сплели сыр-косичку длиной 189 метров

Сегодня в 12:24

В Адыгее на XIII фестивале адыгейского сыра приготовили сыр-косичку длиной 189 метров. Об этом сообщает «Ъ-Кубань».

Вес изделия составил 200 килограмм. На его изготовление понадобилось 2,5 тонны молока. Косичку плели десять работников Гиагинского молзавода в течение суток в две смены.

Эта косичка стала самой длинной в России. Рекорд приурочили к 75-летию завода.

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В начале августа филиппинцу-гимнасту Карлосу Юло, завоевавшему две золотые медали на Олимпийских играх в Париже, подарили пожизненный запас макарон с сыром и квартиру.

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