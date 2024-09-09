«Сегун» выиграл 14 наград «Эмми» и установил рекорд премии

Сериал FX «Сегун» установил рекорд премии «Эмми» — его авторам вручили 14 наград за один сезон. Об этом пишет Associated Press.

На минувших выходных телевизионная академия провела церемонию Creative Arts Emmys, на которой наградила номинантов в неосновных категориях. Главные сериалы и актеров американского телевидения назовут 16 сентября.

Еще до вручения «Сегун» установил рекорд премии по числу номинаций — проект о феодальной войне в Японии был представлен в 25 категориях. В итоге его съемочная группа унесла домой 13 статуэток драматических категорий за выдающийся кастинг, операторскую работу, костюмы, прически, грим (с протезами и без), оформление открывающих титров, монтаж, производственный дизайн, монтаж звука, сведение звука, трюковое исполнение, визуальные эффекты, а также за короткометражную форму. Кроме того, актер Нестор Карбонелл взял награду лучшему приглашенному актеру в драматическом сериале.

На основной церемонии сериал может заработать еще до 5 наград.

В семи комедийных категориях одержал победу третий сезон «Медведя». Его оценили за выдающееся сведение и монтаж звука, монтаж изображения, операторскую работу и кастинг. К тому же Джон Бернтал получил статуэтку выдающемуся актеру, а Джейми Ли Кертис — лучшей приглашенной актрисе.

Еще по несколько наград забрали третий сезон «Утреннего шоу», «Олененок», «Рипли», новый сезон «Убийств в одном здании», финальный сезон «Короны» и «Мистер и миссис Смит».

Отдельные статуэтки получили: