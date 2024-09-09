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Дейв Баутиста хотел бы воссоединиться с коллегами по «Стражам Галактики»

Сегодня в 11:05
Фото: Marvel

Дейв Баутиста выразил желание вновь воссоединиться с кастом «Стражей Галактики». Об этом актер рассказал в интервью The Hollywood Reporter.

Во время обсуждения нового фильма «Игра киллера», в котором он исполнил главную роль, актер напомнил, что воссоединился в нем с Пом Клементьефф. Она в «Стражах Галактики» сыграла Мантис.

По словам Баутисты, он был готов пойти на то, чтобы ему урезали гонорар, но пригласили в фильм его коллегу по супергеройскому фильму.

«Конечно, я хотел, чтобы она играла здесь, и, как только я узнал, с кем мы собираемся работать, я, как продюсер, смог сказать: «Если понадобится больше денег, я возьму меньше [зарплаты], и я могу заплатить [из своего кармана]», — сказал актер.

Баутиста отметил, что также хотел бы поработать с Крисом Праттом и Зои Салданой за пределами вселенной Marvel: «Я бы не сказал, что скучаю по [своему персонажу Драксу], но мне действительно не хватает той семейной атмосферы. Тяжело осознавать, что мы больше не окажемся все вместе на съемочной площадке. Я, Крис, Зои, Пом, Карен Гиллан, Шон Ганн, Джеймс Ганн — этого больше не повторится. С этим трудно жить».

Актер отметил, что так и не попрощался со своим персонажем и актерским составом. «Когда я начинаю думать об этом, то всегда испытываю некоторую грусть», — добавил он.

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