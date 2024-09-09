«Битлджус Битлджус» заработал больше 130 млн долларов в первые выходные проката

Сиквел «Битлджуса» Тима Бертона показал уверенный старт в прокате. В первые выходные картина принесла в кинотеатры более 135 млн долларов. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Львиную долю этой суммы ленте принес рынок США и Канады — там она собрала более 110 млн долларов, что соответствует самым оптимистичным прогнозам для продолжения культового фильма 1988 года. Это уже значительно больше, чем у первой части, — за все время показа она собрала 74 млн.

Одновременно с этим «Битлджус Битлджус» вышел еще в 69 странах и привлек 35 млн долларов сборов, возглавив кассу сразу на нескольких рынках. Эта цифра вырастет еще сильнее, когда начнется прокат во Франции, Германии и Японии.

Производство хоррор-комедии с Майклом Китоном, Вайноной Райдер, Дженной Ортегой и Моникой Беллуччи обошлось студии Warner Bros. примерно в 100 млн долларов до масштабной маркетинговой кампании.

Также на ушедшей неделе хоррор «Чужой: Ромул» и мелодрама «Все закончится на нас» преодолели планку в 300 млн долларов сборов.

В российском прокате продолжает лидировать мультфильм «Лунтик. Возвращение домой». На неделе он принес в кинотеатры 78 млн рублей и довел общую кассу до 220 млн рублей.