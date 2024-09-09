Минобрнауки создаст научный совет по патриотическому воспитанию в вузах

Министерство науки и высшего образования создаст первый в России научный совет по патриотическому воспитанию в вузах. Об этом заявила замглавы ведомства Ольга Петрова в ходе дискуссии на Восточном экономическом форуме, ее слова цитирует ТАСС.

С предложением организовать такой совет к ней обратилась руководительница культурных проектов Комитета семей воинов Отечества Олеся Шигина.

«Когда мы говорим про патриотическое воспитание, про концепты патриотического воспитания, мы понимаем, что, наверное, сейчас нужны какие‑то новые форматы», — отметила документалистка.

«Проехав огромное количество вузов, мы поняли одно: то направление, та нота, которая взята в основе патриотического воспитания, иногда вредит этому воспитанию, а не помогает. И многие педагоги в растерянности, они не понимают, что делать, то есть у них нет определенного языка риторики. Мы выходим с предложением организовать научный совет», — сказала она.

По словам Шигиной, в нескольких дальневосточных вузах ей подтвердили, что нет нужного инструментария, поэтому научный совет просто необходим для создания методологий, в том числе научной и научно-популярной.