В России предложили обязать разводящиеся пары консультироваться у психолога

В Госдуме предложили ввести обязательную консультацию с семейным психологом для супругов, желающих развестись. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на проект документа.

Над законопроектом работал депутат от «Единой России» Игорь Антропенко. В пояснительной записке отмечается, что консультацию должны посетить пары, у которых есть несовершеннолетние дети и если один из супругов разводиться не хочет.

На сегодняшний день примирительные меры ограничиваются назначением трехмесячного примирительного срока согласно статье 22 Семейного кодекса.