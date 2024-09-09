В России предложили обязать разводящиеся пары консультироваться у психолога

В Госдуме предложили ввести обязательную консультацию с семейным психологом для супругов, желающих развестись. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на проект документа.
Над законопроектом работал депутат от «Единой России» Игорь Антропенко. В пояснительной записке отмечается, что консультацию должны посетить пары, у которых есть несовершеннолетние дети и если один из супругов разводиться не хочет.
На сегодняшний день примирительные меры ограничиваются назначением трехмесячного примирительного срока согласно статье 22 Семейного кодекса.
«Расторжение брака производится, если меры по примирению супругов оказались безрезультатными и супруги (один из них) настаивают на расторжении брака», — говорится в третьем пункте статьи.