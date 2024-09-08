В Гонконге впервые оштрафовали горожанина, который кормил голубей

В Гонконге впервые оштрафовали горожанина за кормление диких голубей на улице. Размер взыскания — 5000 гонконгских долларов (641 доллар), сообщает South China Morning Post.

1 сентября в Гонконге вступил в силу закон о штрафах за кормление диких голубей, а месяц до этого полиция ограничивалась устным предупреждением. Максимальный размер штрафа за кормление животных (в перечень входят также обезьяны и кабаны) увеличился до 100 тыс. гонконгских долларов.

В местах массового скопления голубей появились таблички, предупреждающие о запрете кормления. Однако репортер газеты заметил, как пожилая женщина с тележкой тайком сыпала на землю корм, на которых слетелись три десятка птиц. Местные жители отметили ухудшение условий на улицах из‑за птичьих фекалий, а также то, что подкармливают птиц в основном люди в возрасте.

Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы Гонконга запустил специальную кампанию для повышения осведомленности населения и туристов о последствиях кормления диких животных и уличных голубей, а также о новых мерах наказания. Но местные жители сомневаются, что о нововведение знают все, особенно пожилые, для которых кормление животных — это жест доброты, который приносит удачу.