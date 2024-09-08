Кендрик Ламар выступит на Супербоуле

Кендрик Ламар анонсировал шоу в перерыве Супербоула. Ролик с анонсом появился в соцсетях рэпера.

Финальный матч Национальной футбольной лиги США пройдет 9 февраля на стадионе в Нью-Орлеане перед более чем 70 тыс. зрителей.

В видео рэпер запускает овальные мячи с помощью аппарата и приглашает поклонников американского футбола и хип-хопа на стадион.

«Я выступлю на 59-м Супербоуле. Жду всех на месте. Шанс выиграть чемпионат бывает только однажды, после финала не будет никакого второго раунда. Не упустите его, ждите меня в Нью-Орлеане. И оденьтесь поприличнее, даже если смотрите из дома», — обратился он к поклонникам.

Это первое сольное выступление Ламара на крупнейшем футбольном матче. Раньше он уже появлялся на сцене в перерыве Супербоула в 2022 году, но тогда лишь поддерживал коллегу и наставника Доктора Дре вместе с Снуп Доггом, Эминемом, 50 Cent и Мэри Джей Блайдж.