Кендрик Ламар выступит на Супербоуле

Кендрик Ламар анонсировал шоу в перерыве Супербоула. Ролик с анонсом появился в соцсетях рэпера.
Финальный матч Национальной футбольной лиги США пройдет 9 февраля на стадионе в Нью-Орлеане перед более чем 70 тыс. зрителей.
В видео рэпер запускает овальные мячи с помощью аппарата и приглашает поклонников американского футбола и хип-хопа на стадион.
«Я выступлю на 59-м Супербоуле. Жду всех на месте. Шанс выиграть чемпионат бывает только однажды, после финала не будет никакого второго раунда. Не упустите его, ждите меня в Нью-Орлеане. И оденьтесь поприличнее, даже если смотрите из дома», — обратился он к поклонникам.
Это первое сольное выступление Ламара на крупнейшем футбольном матче. Раньше он уже появлялся на сцене в перерыве Супербоула в 2022 году, но тогда лишь поддерживал коллегу и наставника Доктора Дре вместе с Снуп Доггом, Эминемом, 50 Cent и Мэри Джей Блайдж.
В этом году Кендрик Ламар не выпустил ни одного альбома, но все равно стал одним из главных музыкантов года. Весной он публично разругался с другой рэп-звездой Дрейком и посвятил оппоненту сразу 5 диссов. Последний из них, «Not Like Us» взлетел на первую строчку чарта Billboard и стал одним из главных летних хитов в США .