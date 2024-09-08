Умер ведущий КВН Александр Масляков

Скончался создатель «Клуба веселых и находчивых» Александр Масляков. Телеведущему было 82 года. Об этом в телеграм-канале сообщили представители «АМиК», выпускающей телешоу.

В Клубе не стали называть причину смерти. Последние два сезона юмористического шоу выходили без участия Маслякова, его подменяли Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Михаил Галустян, Тимур Батрутдинов и другие ведущие.

«Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу „КВН“, став символом юмора и сатиры в России и за её пределами. Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить», — говорится в сообщении.

Как писал Mash, причиной смерти стал рак легких, опухоль была обнаружена врачами 8 месяцев назад и оказалась неоперабельной.