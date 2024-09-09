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Китаец отработал 104 рабочих дня с одним выходным и умер из‑за отказа органов

Сегодня в 09:58

В Китае маляр отработал 104 дня с одним выходным и умер из‑за отказа органов. Его работодателя частично признали виновным в смерти. Об инциденте пишет South China Morning Post.

Мужчина по фамилии А Бао заключил годичный трудовой договор с неназванной компанией в феврале 2023 года и отправился работать на проект в городе Чжоушань на востоке Китая. В итоге он отработал каждый кроме одного день в течение следующих 15 недель.

В конце мая сотрудник почувствовал недомогание, и ему пришлось взять больничный, с которого уже не вышел. Через три дня жившие с А Бао в одном общежитии коллеги доставили его в больницу. Врачи диагностировали у него легочную инфекцию и дыхательную недостаточность. 1 июня он скончался.

Служба социального обеспечения посчитала, что заболевание А Бао не может считаться производственной травмой, ведь умер он спустя 5 дней после последнего рабочего дня. Это возмутило членов его семьи, те обвинили работодателя в грубой халатности и подали в суд. По их мнению, чрезмерно долгий период работы и отсутствие отдыха способствовали трагедии.

Представитель компании во время слушаний утверждал, что нагрузка на маляра была разумной, а дополнительные часы работы — добровольными. Также фирма переложила ответственность за состояние здоровья на сотрудника и отметила, что его нежелание обратиться за медицинской помощью лишь усугубило положение.

Тем не менее, суд встал на сторону потерпевших, признал работодателя частично виновным в случившемся и удовлетворил выплату 20% требуемой компенсации. Согласно решению, А Бао заразился пневмококковой инфекцией, которая часто связана с ослаблением иммунной системы, и умер от множественной недостаточности органов, а длительные рабочие периоды стали
вопиющим нарушением трудового законодательства, по которому запрещено работать дольше 8 часов в день и 44 часов в неделю. В итоге семья маляра получила 410 тыс. юаней (около 5,2 млн рублей).

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