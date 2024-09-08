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В Орехово-Зуево полицейские бросили задержанного узбека умирать в лесу

Сегодня в 17:11
Фото: Медиаархив Подмосковья

В Орехово-Зуево сотрудники ФСБ задержали троих полицейских, бросивших в лесу задержанного узбека. Мужчина скончался в чаще. Об этом пишет телеграм-канал «Сапа».

Инцидент случился в мае прошлого года. Наряд патрульно-постовой службы приехал на вызов о нарушении общественного порядка и обнаружил в невменяемом состоянии гражданина Узбекистана Ойбека Абдуллаева. Мужчина не мог самостоятельно ходить и говорить.

По информации канала, младший лейтенант Сергей Цуркан, старший сержант Андрей Овчаренко и сержант Федор Озимковский положили задержанного без сознания в багажник служебного «УАЗ Патриот», а затем увезли в лес неподалёку от деревни Загряжская. Отмечается, что у узбека не было с собой денег, документов, телефона, одежды и обуви.

Спустя два месяца в этом районе было обнаружено тело. «Сапа» уточняет, что за это время труп успел скелетироваться, и судмедэксперт не смог установить причину смерти.

Канал добавляет, что после обнаружения тела была проведена проверка, но по ее результатам патрульных только предупредили о неполном служебном соответствии. Уголовное дело же возбудили лишь через год, когда в ситуацию вмешалось ФСБ.

В начале августа на историю обратил внимание депутат Госдумы и координатор «Национально-освободительного движения» Евгений Федеров. Тогда в отношении полицейских проводил проверку Следственный комитет.

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