Spotify избежал суда о нарушении авторских прав из‑за песен Эминема

Федеральный суд Теннесси не возложил на Spotify обязанность выплатить долг по роялти издателю Эминема, хотя у стриминга и не было лицензии на размещение его песен. Об этом сообщает Pitchfork.
Суд принял заявление Spotify о том, что сборщик роялти Kobalt Music Group, а не стриминг, должен нести ответственность за выплату любых роялти, которые считались невыплаченными. Дело, которое намеревались отправить в Верховный суд США, завершилось.
Иск в 2019 году подал издатель Eight Mile Style. Суд предположил, что издатель «имел все возможности исправить положение и просто решил не делать этого без какой‑либо очевидной причины, кроме той, что быть жертвой нарушения выгоднее, чем быть обычным лицензиаром». Иными словами, Eight Mile Style решил не решать проблемы сразу, а обратиться в суд и получить от стриминга деньги.
В решении суда утверждается, что компания Bridgeport Music, аффилированная с Eight Mile Style, получила лицензию в 2009 году. Значит, что, несмотря на обязанность Kobalt Music Group собирать роялти, агентство не имело законного права лицензировать песни в США и Канаде.