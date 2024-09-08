Spotify избежал суда о нарушении авторских прав из‑за песен Эминема

Федеральный суд Теннесси не возложил на Spotify обязанность выплатить долг по роялти издателю Эминема, хотя у стриминга и не было лицензии на размещение его песен. Об этом сообщает Pitchfork.

Суд принял заявление Spotify о том, что сборщик роялти Kobalt Music Group, а не стриминг, должен нести ответственность за выплату любых роялти, которые считались невыплаченными. Дело, которое намеревались отправить в Верховный суд США, завершилось.

Иск в 2019 году подал издатель Eight Mile Style. Суд предположил, что издатель «имел все возможности исправить положение и просто решил не делать этого без какой‑либо очевидной причины, кроме той, что быть жертвой нарушения выгоднее, чем быть обычным лицензиаром». Иными словами, Eight Mile Style решил не решать проблемы сразу, а обратиться в суд и получить от стриминга деньги.