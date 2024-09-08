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Илон Маск планирует отправить беспилотные ракеты на Марс в 2026 году

Сегодня в 16:42
Кадр: Everyay Astronaut / YouTube

Илон Маск анонсировал беспилотные полеты ракет SpaceX на Марс в 2026 году. О планах он рассказал в своем аккаунте в X (бывший твиттер).

«Первые ракеты Starship на Марс будут запущены через два года, когда откроется следующее стартовое окно для полетов. Они пройдут без экипажа, чтобы проверить надежность посадки на Марс. Если эти посадки пройдут успешно, то первые полеты на Марс с экипажем состоятся через 4 года», — написал он.

«С этого момента скорость полетов будет расти в геометрической прогрессии, а цель — построить самоподдерживающийся город примерно через 20 лет», — представляет будущее основатель компании.

«Многопланетность значительно увеличит вероятную продолжительность жизни сознания, поскольку мы больше не будем держать все наши яйца, в буквальном смысле и метаболически, на одной планете», — пояснил миллиардер.

В другом посте Маск оценил стоимость доставки грузов на Марс в 1 млрд долларов за тонну. «Чтобы построить город, ее нужно снизить до 100 тыс. за тонну, так что технологиям нужно стать в 10 тыс. раз лучше. Это крайне сложно, но не невозможно», — отметил глава космической компании.

В еще одном твите Маск подчеркнул, что не станет отправлять людей на другую планету, пока не будет доказана надежность посадки. «В лучшем случае это случится через 4 года. Может быть, 6, надеюсь, что не через 8», — добавил он.

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