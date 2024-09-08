«Люди злые, им нужно выплеснуть агрессию»: Миа Бойка о критике из‑за скандала с квадроберкой

Миа Бойка объяснила критику в свой адрес из‑за скандала с квадроберкой тем, что «люди злые» и им нужно выплеснуть накопившуюся агрессию. Об этом она рассказала в интервью радиостанции Like FM.

На концерте 1 сентября певица осудила маленькую фанатку за увлечение и сказала ей: «Ты же человек, ты же красивая девочка. Зачем тебе быть кошкой?». Поклонников возмутило поведение артистки, они посчитали, что слова могли травмировать девочку. Мать поклонницы позже потребовала извинений и написала на Бойку заявление в полицию.

Ведущий в студии предложил певице обсудить скандал и попросил ее объяснить, что такое квадробика.

Бойка назвала популярное у детей занятие «направлением, пришедшим с Запада, где, к сожалению, с каждым годом все сильнее разлагается общество». По ее словам, подростки в масках и с накладными хвостами «пристают к собакам, кусаются, могут быть агрессивными». В подтверждение этого она предложила поискать определение слова «квадробинг», посмотреть «странные видосы» и увидеть «определение, что это направление аморальное и это ненормально».

Комментируя хейт в свой адрес, Бойка заметила, что не удивилась ей, «потому что люди злые».

«Своим присутствием я помогаю тем людям выливать агрессию. Человек должен куда‑то выливать то, что у него внутри. Если человек не выливает эмоции, зачастую жизнь кончают жизнь самоубийством, потому что им нужно вылить свои эмоции куда‑то», — пояснила она.